Banco Desio: nel 2021 54,9 mln di utile netto, in aumento del 131,7%

Milano 10 feb. (Adnkronos) - Il Consiglio di amministrazione del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, che ha visto - sottolinea un comunicato stampa dell'istituto - "un forte incremento della redditività con utile netto consolidato a 54,9 milioni (+131,7%), margine operativo in crescita (+40,4%) e cost income ratio in netta riduzione (61,4% ex 68,4%).

La nota sottolinea poi il "continuo miglioramento del profilo di rischio" con Npl ratio al 4,1% (ex 5,4%), coverage dei crediti deteriorati al 50,8% (ex 47,5%) e dei crediti in bonis a 0,94% (ex 0,72%), e rafforzamento patrimoniale (Cet1 del Gruppo Banco Desio +96 bps rispetto al 31.12.20).

Proposta di destinazione dell'utile netto ai soci è di 0,1365 euro per azione con dividend yield al 4,5%.