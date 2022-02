Vodafone: Iliad prende atto rifiuto offerta da 11,25 mld, proseguiamo stand alone**

10 febbraio 2022 a

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Iliad "prende atto del rifiuto di Vodafone dell'offerta da 11,25 miliardi di euro per Vodafone Italia". Così in una nota l'operatore francese che elenca i vantaggi dell'offerta. Quello cioè di "riflettere un premio molto alto per Vodafone Italia; di essere un'offerta in contanti per il 100%; di beneficiare di un forte sostegno finanziario da parte di una delle prime 3 banche europee per l'intero importo e da un partner finanziario; di rispondere alla volontà del management di Vodafone di consolidamento in Italia; di essere nel migliore interesse degli azionisti di Vodafone" si legge nella nota.

Iliad Italia "perseguirà la sua strategia stand-alone con il suo grande track record: più di 8,5 milioni di abbonati mobili in 3,5 anni;il successo del lancio dell'offerta fissa a banda larga; oltre il 20% fatturato alla crescita dei ricavi degli abbonati nel 2021".