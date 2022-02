Covid: Gdf, in 2020-21 denunciati in 1.900, percepiti oltre 200 mln benefici non spettanti**

10 febbraio 2022 a

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Complessivamente nel biennio 2020-21, solo in materia di contributi a fondo perduto e di finanziamenti bancari assistiti da garanzia, sono stati effettuati dai Reparti circa 10 mila interventi, che hanno consentito di denunciare oltre 1.900 persone e di segnalarne amministrativamente quasi 1.200 ulteriori per la percezione e/o richiesta di oltre 200 milioni di euro di benefici non spettanti". Ad affermarlo è il Comando generale della Guardia di Finanza nel corso dell'audizione in Senato sul dl sostegni ter.