Toscana: Statuto, Stella (Fi), 'Cambio di maggioranza in Regione? Esce Iv, entra M5s'

Firenze, 9 feb. - (Adnkronos) - "Con la votazione in aula sulla proposta di Legge statutaria regionale, si è verificato un evento degno di attenzione: c'è stato forse un cambio nella maggioranza di centrosinistra che sostiene la Giunta Giani, con Italia Viva che esce e il Movimento 5 Stelle che entra? I due consiglieri renziani hanno votato no, mentre le due consigliere grilline in prima lettura hanno votato contro, e adesso si sono espresse a favore, pur criticando la riforma statutaria. Da cosa deriva questo cambiamento, visto che non ci sono state modifiche in corso d'opera?". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, in seguito al voto sulle "Modifiche e integrazioni allo Statuto in materia di Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale e di composizione della Giunta regionale".

"Noi, coerentemente con le posizioni assunte nei mesi scorsi - sottolinea Stella - abbiamo espresso voto favorevole, come avevamo già fatto insieme a tutto il centrodestra in prima lettura, e non essendo intervenute modifiche al testo, ci siamo espressi per il sì. Per Forza Italia, questa legislatura ha un carattere costituente. Abbiamo seguito e seguiamo tutte le problematiche inerenti la crisi sanitaria e quella economica e occupazionale, ma allo stesso tempo riteniamo che servano delle modifiche allo Statuto regionale. Il centrodestra aveva chiesto che non ci fosse il nono assessore e il sottosegretario esterno, lo abbiamo ottenuto e abbiamo votato conseguentemente a favore di una proposta di legge che non aumenta i costi della politica e che favorisce l'allargamento dell'Ufficio di Presidenza a 7 componenti, per rappresentare in modo più completo i gruppi politici in un organismo così importante".