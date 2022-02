Scuola-lavoro: Ianniello (studenti medi) 'Lamorgese inconcludente, vogliamo confronto'**

09 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Le dichiarazioni della ministra Lamorgese sono assolutamente inconcludenti: girano intorno al problema e pur di non affrontarlo scaricano la responsabilità sugli studenti. Questo è uno stato che invece di tutelare il diritto alla manifestazione, favorisce la scontro con le forze dell'ordine, che dovrebbero invece essere lì a tutela dei manifestanti". Lo dice all'Adnkronos Luca Ianniello, del nazionale della Rete degli studenti medi.

Ianniello, commentando quanto dichiarato dalla Ministra dell'Interno nel corso dell'informativa al Senato sui fatti accaduti nelle recenti manifestazioni di studenti per la morte di Lorenzo Parelli e in particolare alla manifestazione che si è svolta domenica 23 gennaio al Pantheon di Roma, aggiunge: "Non ci piacciono le frasi paternalistiche di chi vuole mostrare di comprendere il nostro disagio, noi vogliamo un confronto con la Ministra per capire come si intende andare avanti per accertare le responsabilità in piazza".

"Se ci sono stati degli episodi di aggressività da parte degli studenti - conclude - sono stati dei casi singoli che non giustificano tanta durezza da parte delle forze dell'ordine. Una reazione simile è impensabile. Ed è ancora più grave che Lamorgese in Senato giri intorno alla questione senza dare risposte. Se vuoi ascoltare gli studenti intervieni con i codici identificativi. La body cam ci fa sorridere".