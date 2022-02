Ryanair: O'Leary, 'noi la compagnia di bandiera italiana, dobbiamo convincere il Papa'

09 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 9 feb. - (Adnkronos) - "Siamo più presenti di Ita negli scali italiani, aumentiamo i velivoli che operano nel vostro paese, insomma è Ryanair la vera compagnia di bandiera italiana: dobbiamo solo convincere il Papa a volare con noi". E' la provocazione che confida all'Adnkronos, Michael O'Leary, amministratore delegato di Ryanair, a Roma per presentare l'operativo estivo del gruppo irlandese. O'Leary riconosce il supporto avuto nei decenni "dall'Enac alle autorità locali, mentre non sempre il governo ci ha ascoltato". "Ma se la gente continua a sceglierci come compagnia di riferimento, il governo dovrà accettare questo dato di fatto" osserva.