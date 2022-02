Ryanair: O'Leary, 'assurdo limite voli a Ciampino, a Roma servono due aeroporti'

09 febbraio 2022 a

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "E' incredibile il blocco che noi subiamo su Ciampino, non ha senso: a una città come Roma servono due aeroporti". Lo sottolinea all'Adnkronos, Michael O'Leary, amministratore delegato di Ryanair, ricordando come la low cost irlandese "ha un limite di 100 voli al giorno dalle 6 alle 23, mentre ci sono aerei privati e militari che vanno e vengono ad ogni ora". "Non vogliamo libertà di manovra ma solo di tornare ai livelli precedenti, con 6 voli all'ora: così potremmo raddoppiare la nostra presenza su Ciampino, evitando che si rafforzi il 'monopolio' di Fiumicino" aggiunge. "Vorremmo un intervento del governo per invertire questa situazione" chiede il manager, che spiega di non avere avuto ancora "nessun contatto con il nuovo sindaco di Roma: d'altronde in passato ne abbiamo già incontrati altri ma senza risultato". "Deve intervenire il governo perchè è una questione nazionale", conclude.