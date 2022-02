Pnrr: Draghi, 'spirito rinascita Genova pervada tutta Italia in anni cruciali'

09 febbraio 2022 a

Genova, 9 feb. (Adnkronos) - "Il mio auspicio è che lo stesso spirito di rinascita che oggi vediamo a Genova possa continuare a pervadere tutta l'Italia negli anni cruciali che abbiamo davanti". Lo ha detto il premier Mario Draghi intervenendo a Genova, nel saluto alle istituzioni a Palazzo San Giorgio subito dopo la visita al porto.

"Far crescere l'area portuale di Genova - ha sottolineato il presidente del Consiglio - vuol dire scommettere sul potenziale di questa città. Sulla capacità del nostro Paese di essere protagonista nel Mediterraneo e nel mondo. Vuol dire creare occupazione e nuove opportunità per i giovani. E dimostrare che interventi di questa portata possono essere realizzati nel rispetto dell'ambiente e andare di pari passo con il miglioramento dei servizi per i cittadini. Per una città ancora più vivibile e sempre più vicina al mare. “Genova sempre nuova, vita che si ritrova”, scriveva il poeta Giorgio Caproni nel suo celebre tributo alla città". (dall'inviata Ileana Sciarra)