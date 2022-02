Pnrr: Draghi, '500 mln per nuova diga foranea, 7,4 mld al terzo valico' (2)

09 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - "L'EXPO ha segnato un momento di svolta, a partire dall'abbattimento del muro che separava l'area portuale - ha ricordato Draghi -. Con l'ampliamento della Via del Mare, l'ammodernamento delle vecchie strutture e la creazione di nuove - come l'Acquario - il Porto Antico è rinato come centro turistico e culturale. La stessa prospettiva di sviluppo sostenibile deve continuare a guidare i nostri sforzi".

"La crescita del porto passa attraverso il miglioramento della qualità della vita per i cittadini - ha poi rimarcato il premier -. Per questo, sempre nel PNRR, sono previsti interventi per riqualificare diversi quartieri. Come proposto dal Comune e dalla Regione, investiamo oltre 130 milioni di euro per ristrutturare edifici e recuperare immobili confiscati alla mafia e alloggi popolari; per favorire associazioni culturali e senza fini di lucro; per aiutare con specifiche agevolazioni i giovani che vogliono vivere vicino al porto".