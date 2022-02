Eutanasia: Pagano (Lega), 'relatore chiede rinvio a marzo, noi ci asteniamo'

09 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 9 feb (Adnkronos) - "Siamo arrivati alla conclusione. C'è stata la volontà del relatore di portare avanti nel mese di marzo questo provvedimento, per motivi regolamentari. Il nostro gruppo si asterrà sulla richiesta di rinvio". Lo ha detto in aula Alessandro Pagano, della Lega, a proposito della legge sul fine vita.

"Abbiamo bisogno che il Parlamento rifletta, prenda 15 giorni di tempo per capire se ci sono le condizioni. Prendiamoci 15 giorni per verificare le condizioni per poter ulteriormente migliorare la legge", ha spiegato Pagano.