Energia: a Bergamo domani Mura spente per un'ora contro i rincari

Milano 9 feb. (Adnkronos) - Il Comune di Bergamo spegnerà le luci che illuminano le Mura veneziane nella serata di giovedì 10 febbraio: un'ora di buio, dalle 20 alle 21, per aderire alla proposta dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani e - si legge in una nota - "lanciare una protesta simbolica al governo perché fornisca risposte più efficaci sul tema dell'emergenza causata dall'aumento dei costi dell'energia".

Anci nei giorni scorsi ha lanciato l'allarme sui rincari, sia per le difficoltà che causeranno a cittadini e imprese, sia per le conseguenze che la crisi energetica avrà sui bilanci degli enti locali. Per questi motivi giovedì diversi Comuni italiani spegneranno simbolicamente l'illuminazione di un edificio rappresentativo o di un luogo significativo per la propria comunità.

Per quel che riguarda i Comuni, l'Anci stima un aggravio per le amministrazioni comunali, a livello nazionale, di almeno 550 milioni di euro, su una spesa complessiva annua per l'energia elettrica che oscilla tra 1,6 e 1,8 miliardi di euro. Di qui il rischio per molte amministrazioni di dover tagliare servizi ai cittadini o incrementare tariffe o aliquote nei prossimi bilanci previsionali per far quadrare i conti.