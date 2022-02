Calcio: Italiano, 'Atalanta forte ma vogliamo reagire a ko con Lazio'

09 febbraio 2022 a

Firenze, 9 feb. - (Adnkronos) - “E' una partita importante, sono gare molto sentite, come abbiamo visto ieri. Ci tengono tutti a passare il turno arrivati a questo punto. Vogliamo ben figurare, e reagire dopo una gara non bella. Sappiamo tutti che l'Atalanta è forte, ma vogliamo fare una bella partita”. Così il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano alla vigilia del quarto di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta.

"Avevamo reagito bene dopo la sconfitta con il Torino. Sono gare che non ti aspetti, quelle -aggiunge Italiano-. La sconfitta con la Lazio è stata diversa, molto. Abbiamo commesso ingenuità, soprattutto a livello difensivo, ma la gara è rimasta sempre in equilibrio, a differenza di Torino. Le sconfitte si analizzano, ma questa non ha lasciato strascichi importanti come quella. Abbiamo la possibilità di reagire subito, e rispondere presente per dimostrare chi siamo”.

L'allenatore della Fiorentina spiega poi il delicato momento della squadra. "Preoccupato? Non posso esserlo, perché forse siamo anche oltre i nostri programmi guardando la classifica. Siamo a pari rendimento con le romane, che arrivavano molto avanti. Io sono molto carico, perché in palio c'è una semifinale di Coppa Italia. Potrei essere preoccupato dopo tanti momenti negativi, se non fossimo in lotta per ciò per cui stiamo lottando. Un conto sono alti e bassi, un conto è essere altrove rispetto a dove siamo. Siamo in un percorso di crescita, programmazione e ricerca dell'identità. Lo stiamo facendo, quindi non sono preoccupato. Sono carico, io come la squadra. Sono convinto che arriveranno risposte domani”.