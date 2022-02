Calcio: Allegri avvisa la Juve, 'Sassuolo arrabbiato, dovremo fare partita seria'

09 febbraio 2022 a

Torino, 9 feb. - (Adnkronos) - "La squadra sta bene, Chiellini è fuori e anche Bernardeschi che dovrebbe rientrare in squadra venerdì. Domani giocherà Bonucci dall'inizio, poi vedremo la gestione perché è due mesi che è fuori. Domani è un quarto di finale, è uno degli obiettivi che abbiamo dall'inizio della stagione. Giochiamo contro un Sassuolo arrabbiato, dovremo fare una partita molto seria, ci aiuterebbe per lo scontro diretto contro l'Atalanta". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo. "L'importante è giocare come squadra, con grande compattezza -aggiunge Allegri-. Siamo nella seconda parte di stagione e gli obiettivi personali vanno messi da parte, serve mettersi al servizio della squadra, non possiamo più sbagliare. Saranno quattro mesi intensi, belli da vivere".