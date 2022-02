BAI Communications estende la propria presenza in Europa espandendosi in Italia

09 febbraio 2022 a

ROME, 9 febbraio 2022 /PRNewswire/ -- BAI Communications (BAI), leader mondiale nella fornitura di infrastrutture per le comunicazioni, ha annunciato oggi la prossima fase della sua strategia di crescita a livello internazionale attraverso l'espansione in Italia, realizzata in collaborazione con importanti top manager noti nel settore, che mira ad offrire soluzioni infrastrutturali neutral host connesse in uno dei mercati europei delle telecomunicazioni che sta registrando una forte crescita. Il lancio di BAI Italia rappresenta la prima operazione europea dell'azienda al di fuori di Regno Unito e Irlanda e rafforza ulteriormente le sue competenze come fornitore leader di infrastrutture condivise e 5G in Europa.

BAI si è rivolta a Luca Luciani, un veterano del settore, e a un gruppo di importanti manager di successo del settore per guidare il suo ingresso nel mercato. L'executive team di BAI Italia condivide da tempo la visione di BAI e ha già fatto significativi progressi per lanciare una proposta di neutral host nel paese. In qualità di CEO di BAI Italia, Luca Luciani apporta la sua esperienza ultraventennale nei settori delle telecomunicazioni, dell'energia, dei beni di consumo e del management consulting, oltre ad aver ricoperto diversi ruoli dirigenziali in Telecom Italia tra cui quello di CEO di TIM Brasil. Tra gli altri dirigenti senior che si uniscono a BAI Italia figurano Antonino Ruggiero, Riccardo Jelmini, Riccardo D'Angelo ed Enrico Lanzavecchia.

BAI Italia intende concentrarsi sulla fornitura di reti neutral host a bassa latenza e capacità illimitata indispensabili affinché tutti gli italiani possano essere connessi anche in contesti urbani densamente popolati. L'executive team qualificato farà leva sulla straordinaria esperienza del gruppo nel progettare, costruire, gestire e finanziare infrastrutture di connettività critica necessarie per accelerare l'innovazione digitale, avvalendosi delle relazioni esistenti con gli MNO (operatori di rete mobile), le imprese e i comuni per sviluppare una piattaforma a prova di futuro, elemento indispensabile per far crescere la digital economy in Italia. Bai Italia si concentrerà sulla distribuzione di soluzioni che includono small cell 5G al fine di densificare le reti in contesti urbani, reti private per le aziende attive nei settori healthcare, istruzione e produzione, insieme a reti DAS all'avanguardia per grandi luoghi pubblici e stadi, come già fatto dall'azienda in oltre 220 tendostrutture negli Stati Uniti grazie a Mobilitie e in più location in Europa attraverso Vilicom.

Igor Leprince, Group CEO di BAI Communications, ha dichiarato: "L'espansione di BAI in Italia rappresenta un'altra importante tappa della nostra strategia di crescita per diventare un leader nella fornitura di infrastrutture di telecomunicazione in Europa e nel mondo. L'Italia, essendo uno dei più grandi mercati mobile in Europa, rappresenta una straordinaria opportunità per BAI per estendere ulteriormente le sue soluzioni neutral host, dal momento che operatori di rete mobile, amministrazioni locali e aziende private continuano a investire nelle infrastrutture 5G che sono indispensabili per favorire un futuro più connesso."

Andrew McGrath, Group CCO di BAI Communications, ha affermato: "Il percorso verso una società "sempre connessa" sta accelerando e, man mano che le persone tornano a frequentare ambienti pubblici, si aspettano una copertura stabile indipendentemente da dove si trovino. La nostra credibilità nella realizzazione di progetti su larga scala in tutto il mondo, unita all'esperienza e alla conoscenza del mercato del team di BAI Italia, ci consente di essere ben posizionati per offrire soluzioni ai nostri clienti e ai cittadini italiani".

Luca Luciani, CEO di BAI Italia, ha dichiarato: "Siamo estremamente entusiasti di portare le soluzioni leader di settore e l'esperienza di BAI nell'infrastruttura connessa con neutral host sul mercato italiano. La straordinaria esperienza di tutto il gruppo BAI ci consente di essere ben posizionati per collaborare con gli operatori di rete mobile, i distretti industriali privati, le aree commerciali, gli uffici pubblici e le amministrazioni locali per migliorare la connettività indoor e outdoor del paese, contribuendo ad accelerare l'innovazione digitale in innumerevoli settori e a guidare la diffusione di applicazioni per le smart city. Non vediamo l'ora di replicare il successo che BAI ha avuto in altri paesi anche qui in Italia, mentre puntiamo a diventare il principale host provider neutrale del paese".

L'annuncio odierno si inserisce nel solco dei numerosi sviluppi nel percorso di crescita europeo e globale dell'azienda. Nel 2021 BAI ha acquistato Mobilitie, una delle più grandi aziende private di infrastrutture di telecomunicazione negli Stati Uniti, aumentando significativamente la presenza dell'azienda in tutto il Nord America. Inoltre, l'espansione in Italia segue una crescita significativa nel Regno Unito, che include l'acquisizione di Vilicom, un leader nelle soluzioni di copertura cellulare e mobile 4G e 5G ad alte prestazioni. L'anno scorso BAI ha anche ottenuto una concessione della durata di 20 anni da Transport for London (TfL) per offrire comunicazioni wireless ad alta velocità per la metropolitana di Londra e ha stipulato una partnership di 20 anni con il Sunderland City Council per progettare, costruire e gestire infrastrutture digitali di nuova generazione per aiutare lo sviluppo della smart city del comune.

BAI Communications

BAI Communicationsè leader mondiale nelle infrastrutture di comunicazione condivise, proponendo soluzioni innovative che consentono ai nostri clienti di far evolvere i loro servizi, accelerare le loro reti e amplificare la loro portata nel modo più efficace e vantaggioso possibile. Da tempo all'avanguardia nello sviluppo dei network, BAI sta facendo leva sulla fibra, trinando la transizione dal 4G/LTE, accelerando lo sviluppo del 5G e si sta preparando per l'avvento del 6G e le altre tecnologie. Collaboriamo con i nostri clienti nel settore delle telecomunicazioni, pubblica amministrazione, trasporti, imprese, broadcasting e luoghi di ritrovo per realizzare la loro idea di comunicazione, concentrandoci non solo sul futuro immediato, ma anche sulle possibilità derivanti dalle partnership a lungo termine. Le nostre attività globali comprendono Australia, Canada, Hong Kong, Regno Unito, Irlanda, Italia e Stati Uniti. Tra le aziende del nostro Gruppo BAI figurano Mobilitie e Transit Wirelessnegli Stati Uniti, e Vilicom nel Regno Unito e in Irlanda. Insieme, stiamo sviluppando comunità più intelligenti per tutti.

