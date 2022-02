Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'primarie senza fondi per acquisto ffp2, Dl solo per secondarie'**

09 febbraio 2022 a

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Mancano i fondi per comprare le mascherine alle primarie. Quelli stanziati lo scorso 27 gennaio erano destinati all'acquisto di ffp2 per le secondarie superiori di primo e secondo grado. Così è scritto nel decreto. Il rischio di acquistarle per le primarie, anticipando le somme come prevede la legge, è quindi di non essere poi rimborsati". Lo spiega all'Adnkronos la presidente dei presidi per il Lazio, Cristina Costarelli.

Costarelli ricorda: "Il 27 gennaio il Governo ha messo un decreto che stanziava fondi per gli alunni in auto-sorveglianza della secondaria; il 4 febbraio si sono aggiunte le primarie, dove l'uso delle ffp2 è obbligatorio già dal primo caso di positività, ne occorre dunque un numero enorme. Ma deve essere espressamente scritto che i fondi stanziati il 27 gennaio sono utilizzabili anche per le classi delle elementari in auto-sorveglianza, o il rischio è che poi i costi ricadano senza possibilità di rimborso sulle scuole. Per questo abbiamo allertato i nostri scritti, suggerendo di attendere per non far ricadere la spesa sui fondi delle scuole".