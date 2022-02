Fiere: Palermo (Fiera Milano), ‘dati prevendite buoni, dopo Omicron più spinta a ripartenza'** (2)

09 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - La prima fiera dell'anno, Milano Unica, si è appena conclusa, facendo registrare numeri che fanno ben sperare per il trend dell'anno: 342 aziende espositrici, di cui 290 italiane e 52 straniere e 3.600 (+16%) le aziende che hanno visitato la 34ª edizione del Salone italiano del tessile e degli accessori. In significativa crescita, poi, rispetto all'edizione precedente, le aziende estere (+35%).

“Una risposta – commenta Palermo - forte, in termini di presenze, di aziende e di visitatori. E la stessa identica cosa la stiamo osservando anche per la prossima fiera, Lineapelle, in programma a febbraio. Abbiamo visto che ci sono le aziende che vengono e che hanno comprato gli spazi. Siamo stati bravi come sistema fieristico a gestire il periodo più difficile, quello a cavallo di Natale, e adesso sembra che la traiettoria sia quella giusta”.

Una sensazione confermata dai dati di prevendita, che – riferisce l'ad di Fiera Milano – “sono tutti positivi, sia per le manifestazioni che organizziamo direttamente noi, sia per quelle che ospitiamo. Quindi ci aspettiamo un ritorno alla normalità”.