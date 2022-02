09 febbraio 2022 a

Roma, 9 feb (Adnkronos) - Via libera dall'Ufficio di presidenza della Camera all'obbligo del green pass rafforzato per gli over 50 per l'accesso a Montecitorio. L'obbligo varrà a partire dal 15 febbraio e fino al 15 giugno, come previsto dalla normativa generale.