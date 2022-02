Calcio: Bosetti (Curva Nord Inter), 'accoglienza a Mourinho meritata nonostante piccolo passo falso'**

09 febbraio 2022 a

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "La nostra tifoseria non ha mai dimenticato José Mourinho, a parte quei pochi tifosi che lo volevano a Milano per festeggiare il triplete, dopo la famosa sfida del 22 maggio 2010 quando, al Santiago Bernabeu, vincemmo per 2-0 contro il Bayern Monaco. Lui non tornò da Madrid, avrà avuto le sue ragioni. Per alcuni è stato un piccolo passo falso". Lo dice all'Adnkronos, Renato Bosetti, uno dei responsabili del direttivo della Curva Nord dell'Inter, commentando la bella accoglienza riservata a San Siro a Josè Mourinho, prima e durante la gara di Coppa Italia con la Roma. "L'accoglienza dei tifosi, il boato dello stadio San Siro e gli striscioni dalla Curva Nord sono meritati. E' chiaro. José Mourinho fa parte della nostra storia", conclude.