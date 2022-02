Toscana: domani si riunisce l'Aula del Consiglio regionale

08 febbraio 2022 a

Firenze, 8 feb. - (Adnkronos) - Sarà la proposta di legge statutaria che introduce la figura del sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale e aumenta da cinque a sette i componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio, in seconda lettura, ad aprire i lavori della prossima seduta del Consiglio regionale della Toscana domani, mercoledì 9 febbraio, alle ore 9,30. I lavori termineranno alle ore 13,30 per riprendere alle ore 15 fino alle ore 19.

L'ordine del giorno prevede poi la discussione sulla proposta di risoluzione con specifici indirizzi per l'elaborazione del programma di attività dell'Agenzia regionale di sanità nel 2022 e l'approvazione del bilancio preventivo 2021 e pluriennale 2021-2023 dell'Agenzia di protezione ambientale della Toscana. Seguiranno due proposte di risoluzione sul sostegno ai comuni di tradizione ceramica e sull'attivazione del Tavolo permanente con le associazioni dei dirigenti scolastici.

Il documento preliminare al Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti e delle bonifiche (Piano per l'economia circolare) sarà al centro di un'informativa della Giunta, alla quale seguiranno alcune interrogazioni a risposta immediata sul disavanzo nella sanità regionale, sul patto per il lavoro e le risorse per la formazione, sul Piano faunistico venatorio, sul Cargo Village all'aeroporto di Pisa, sulla presunta violazione della normativa anti-Covid da parte del calciatore Dusan Vlahovic.

Fra le tante mozioni segnaliamo quella sul reperimento del personale per gli ospedali meno attrattivi, sulla soppressione dell'edizione notturna dei tg regionali della Rai, sulle nuove disposizioni per le concessioni demaniali marittime, sulla prevenzione dei tumori della cute, sulle prospettive del terzo settore alla luce delle nuove norme fiscali, sull'attività educativa di strada.