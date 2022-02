Scuola: Sasso, 'boom affluenza al voto consulte? Ragazzi si mettono in gioco democraticamente'

08 febbraio 2022 a

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "La grande partecipazione degli studenti alle elezioni dei propri organi di rappresentanza è sicuramente un fatto positivo: dopo due anni tanto complicati le ragazze e i ragazzi hanno giustamente voglia di mettersi in gioco e misurarsi democraticamente. I cortei, anche quelli legittimi e che si mantengono su binari di correttezza, da soli non possono bastare: ci vogliono dei momenti di riflessione, confronto e approfondimento, in modo da veicolare al meglio le proprie istanze". Lo dice all'Adnkronos il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso, commentando i risultati di affluenza alle urne per l'elezione delle consulte giovanili da parte degli studenti della scuola secondaria superiore.

"Anche per noi che ricopriamo incarichi istituzionali l'interlocuzione con gli studenti è fondamentale e, nel mio piccolo, cerco sempre di ritagliarmi delle occasioni per visitare le scuole e incontrare gli studenti. Assai significativo anche il fatto che dalle elezioni delle consulte sia scaturita un'equa rappresentanza di genere - conclude il Sottosegretario - senza che alcuna norma vincolasse in tal senso: è l'ennesima conferma che le donne sono pienamente in grado di emergere grazie alla loro preparazione e al merito".