Scuola: Margiotta (Confsal), 'da oggi Bianchi si impegni a momenti regolari ascolto studenti'

08 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "La Confsal valuta con grande soddisfazione l'elevata partecipazione degli studenti alle votazioni per il rinnovo delle consulte studentesche. Il dato elettorale, connotato anche da un perfetto equilibrio di genere, ci induce a considerare i nostri studenti come una importante leva per lo sviluppo del nostro sistema di istruzione e di tutto il Paese". Lo dice all'Adnkronos il segretario generale del sindacato, Angelo Raffaele Margiotta, commentando i dati sulla partecipazione degli studenti al voto ed aggiunge: "Il Ministro, nell'incontro di oggi, dovrà impegnarsi a promuovere, di concerto con il Governo, momenti regolari di ascolto e confronto con gli studenti per consolidare le politiche giovanili, orientandole verso obiettivi di valorizzazione delle competenze e conseguente crescita dell'occupabilità".