Pechino 2022: Ghedina, 'caso Marsaglia? Credo sia assurdo tutto ciò, ma mi sembra improbabile'

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Il caso Marsaglia? Credo sia assurdo tutto ciò. Risulta difficile giudicare quanto accaduto non avendo nessuna certezza su come siano andate realmente le cose. So che prima di partire per Pechino, Mattia Casse ha avuto diversi problemi, ma escludo un episodio del genere. Mi sembra improbabile". Lo dice all'Adnkronos Kristian Ghedina, ex campione di discesa libera e superG sulle parole di Matteo Marsaglia il quale ha detto di aver ricevuto pressioni per lasciare oggi il suo posto in pista a Mattia Casse, cosa smentita dalla Federazione.