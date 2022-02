Mantova: perseguita l'ex convivente e viola divieto avvicinamento, arrestato

08 febbraio 2022 a

Milano, 8 feb. (Adnkronos) - Un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla polizia a Mantova per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex convivente. Gli agenti lo hanno fermato vicino al luogo di lavoro della donna, che lo aveva denunciato per le violenze subite durante il periodo di convivenza. Il 40enne durante l'identificazione da parte della polizia ha rifiutato di fornire le proprie generalità ed è stato accompagnato in questura. E' stato quindi arrestato per non aver rispettato la misura cautelare alla quale era stato sottoposto.