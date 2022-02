Innovazione: Ceo Ntsg, al via due progetti sicurezza autostrade con fibra ottica sensing (2)

08 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - "Oltre a rilevare il peso dei mezzi in transito, Of Wim monitora anche altri parametri come peso per asse e peso totale del mezzo; velocità del mezzo; tipologia del mezzo; direzione di marcia del mezzo; larghezza del mezzo; temperatura dell'asfalto; conteggio dei mezzi transitanti e controllo del traffico" aggiunge il Ceo che sottolinea ancora che "questo sistema permette l'identificazione dei mezzi con peso diverso da quello dichiarato e, grazie all'utilizzo di videocamere per la ripresa del contesto, avviene il riconoscimento del numero di targa del mezzo e l'identificazione ed intercettazione dello stesso da parte delle forze dell'ordine presenti in zona".

"Si tratta di interventi che rientrano a pieno titolo nei programmi di finanziamento del Pnrr - afferma infine Persi del Marmo - infatti la Missione 3 del Pnrr (62 miliardi di euro) per le infrastrutture ha come obiettivo un aumento della sicurezza complessiva della rete stradale, trasferendo la titolarità della manutenzione di ponti, viadotti e cavalcavia delle strade di tipo inferiore ad Anas o alle società concessionarie autostradali che hanno una maggiore capacità di pianificazione e manutenzione rispetto ai singoli comuni o alle province".