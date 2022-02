Calcio: Sarri, 'Coppa Italia è antisportiva, favorisce top club per esigenze televisive'

08 febbraio 2022 a

Roma, 8 feb. - (Adnkronos) - "La Coppa Italia è una delle competizioni più antisportive al mondo, è palesemente fatta per far arrivare alle dirette televisive certe squadre". Lo dice l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri alla vigilia del match con il Milan, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. "Non si sa quando, dove e chi fa i sorteggi. Ma è così e ce la giocheremo al meglio”, aggiunge Sarri a Lazio Style Channel.