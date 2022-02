Calcio: San Siro abbraccia Mourinho, cori e striscione 'Bentornato a casa José'

08 febbraio 2022 a

Milano, 8 feb. - (Adnkronos) - Cori e applausi per José Mourinho al momento della lettura delle formazioni da parte dello speaker. San Siro ha accolto così lo 'special one' a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Roma di Coppa Italia. Lo stadio ha applaudito il tecnico portoghese, ora sulla panchina giallorossa, che vinse il Triplete coi nerazzurri nella stagione 2009/2010, mentre in Curva Nord è apparso un grande striscione con le parole: "Bentornato a casa José".