Calcio: Marotta, 'valuteremo se presentare ricorso per squalifiche di Bastoni e Inzaghi'

Milano, 8 feb. - (Adnkronos) - Le squalifiche di Bastoni e Inzaghi? "Non entro nel merito perché sono valutazioni che toccano al giudice sportivo in base al referto dell'arbitro, dell'assistente in questo caso. Al massimo posso analizzare la congruità ma ci rimettiamo a un'attenta valutazione che sarà fatta domani, quando decideremo cosa fare". Lo dice l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ai microfoni di Mediaset nel prepartita del match con la Roma, quarto di finale di Coppa Italia. "Questo non deve rappresentare un alibi per noi -aggiunge Marotta-, abbiamo perso e dobbiamo avere la consapevolezza di farne tesoro, di dare una giusta lettura alla partita, di pensare al presente che è quello di stasera e al futuro che è quello di Napoli, con il piglio giusto, con la voglia di raggiungere i traguardi. Ricorso per le squalifiche? Con l'avvocato Cappellini analizzeremo bene il referto e valuteremo. Sicuramente dobbiamo essere ancora più bravi nel gestire i momenti di sconforto come quelli capitati a fine partita. Dobbiamo migliorarci e questo è l'obiettivo".