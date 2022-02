Calcio: Marocco, Ziyech rinuncia a giocare in nazionale, 'deluso da scelte ct'

08 febbraio 2022 a

Londra, 8 feb. - (Adnkronos) - Hakim Ziyech ha annunciato la sua rinuncia alla nazionale marocchina. Il giocatore del Chelsea è stato il grande assente dell'ultima Coppa d'Africa e il ct Vahid Halilhodzic ha motivato la scelta usando parole forti, definendo il giocatore indisciplinato e potenzialmente pericoloso per gli equilibri del gruppo. "Non tornerò in nazionale -ha dichiarato l'attaccante del Chelsea-. Questa è la mia decisione finale. Tutto mi è chiaro, mi concentrerò sul mio club. Certamente sono deluso, chi non lo sarebbe? Ma alla fine è il ct quello che prende le decisioni. Devo rispettarle. Ma è chiaro per me che non tornerò più in Nazionale. Mi dispiace per i tifosi".