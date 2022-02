Tennis: Wta San Pietroburgo, Giorgi fuori al primo turno

07 febbraio 2022 a

a

a

San Pietroburgo, 7 feb. -(Adnkronos) - Camila Giorgi esce al primo turno del 'St. Petersburg Ladies Trophy', torneo Wta 500 dotato di un montepremi di 703.580 dollari che si sta disputando sul veloce della “Sibur Arena” di San Pietroburgo, in Russia. La 30enne di Macerata, numero 30 del ranking, ha ceduto 6-2, 1-6, 6-2, in poco più di un'ora e tre quarti di partita, alla russa Ekaterina Alexandrova, numero 43 del ranking Wta, che al terzo tentativo è riuscita a battere l'azzurra. Match giocato a corrente alternata da entrambe ma con la tennista di casa decisamente meno nervosa di dell'azzurro (che si è lasciata andare ad un insolito lancio di racchetta), in giornata negativa al servizio (9 doppi falli a fronte di 4 ace).