Speranza: "Riformare il Ssn è la sfida dei prossimi mesi, risorse ci sono"

Roma, 7 feb. (Adnkronos Salute) - "La grande sfida dei prossimi mesi è riformare il Servizio sanitario nazionale. Le risorse per la salute sono il più grande investimento per la qualità di vita delle persone. E ora le risorse ci sono, senza precedenti. I fondi europei del Pnrr mettono a disposizione 20 miliardi di euro, a cui si sommano 124 mld del Fondo sanitario nazionale, aumentato di 10 mld in poco più di due anni e mezzo". Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un videointervento all'Agorà Pd Badilicata sul tema Pnrr e sanità del territorio.

"Se la crescita del Pil è ampiamente sopra la media euro - evidenzia Speranza - è perché in questi ultimi mesi il servizio sanitario e la campagna di vaccinazione ci hanno messo nelle condizioni di liberare energie di cui il Paese dispone. Abbiamo le risorse per aprire una pagina nuova, ora dobbiamo fare le riforme."