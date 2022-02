Quirinale: Meloni, 'se Mattarella cambierà passo saremo al suo fianco'

07 febbraio 2022 a

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Non so" se quello del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "sarà un settennato diverso, è quello che mi auguro". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia', in un'intervista al direttore di Rainews 24, Paolo Petrecca. "Ho trovato nelle parole del Presidente Mattarella -ha spiegato la leader di Fdi- un'enorme discontinuità con il Presidente precedente, che era sempre Mattarella".

"Ho condiviso diversi passaggi del suo discorso, in particolare le bacchettate al Governo sul mancato rispetto dei diritti del Parlamento e segnatamente dell'opposizione; il tema del Csm, delle correnti della magistratura; alcune vicende sul tema delle diseguaglianze".

"Però, nel primo settennato del Presidente Mattarella non ho visto un grande tentativo di frenare queste degenerazioni. Spero che il suo discorso significhi che intende cambiare passo: se lo farà -ha concluso Meloni- ovviamente ci troverà al suo fianco".