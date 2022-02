Partiti: Swg, Pd e Fdi in crescita, testa a testa come primo partito

07 febbraio 2022 a

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Pd e Fratelli d'Italia in crescita e in lotta per il primo posto, con i Dem leggermente in vantaggio. Lo rileva un sondaggio Swg per il Tg La 7. Il partito di Enrico Letta rispetto ad una settimana fa registra un aumento dello 0,3 per cento e si colloca al 21,5, contro il 21,1 della forza politica guidata da Giorgia Meloni, che guadagna lo 0,6.

In calo la Lega, terza con il 17,1 e un meno 0,4, e M5S, al 13,3 in diminuzione dello 0,5. Cresce dello 0,5 Forza Italia, dal 7,3 al 7,8, seguita da Azione-Più Europa, al 4,4, con una perdita dello 0,1.