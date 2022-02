07 febbraio 2022 a

Roma, 7 feb. - (Adnkronos) - Nell'ultimo weekend i primi giri nei test di Sepang, domani la presentazione della nuova moto: sono giorni speciali per il team Honda Hrc. In Malesia c'è stato l'atteso ritorno in pista di Marc Marquez, in astinenza dalla MotoGP da circa tre mesi. L'otto volte campione del mondo ha chiuso con l'ottavo tempo (1:58.131). Nella top ten anche l'altro pilota della Honda ufficiale, Pol Espargaró, decimo in 1:58.420.