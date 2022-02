Maltempo: vento abbatte un albero nel Milanese, due feriti

07 febbraio 2022 a

Milano, 7 feb. (Adnkronos) - Due persone sono rimaste ferite a Rho dalla caduta di un albero, abbattuto dal forte vento che dalla mattina colpisce Milano e l'hinterland. Attorno alle 11.30 in piazza della Libertà un uomo di 66 anni ha riportato traumi all'addome, a una gamba e a una spalla ed è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Una donna di 66 anni, invece, è stata colpita alla schiena e a un ginocchio ed è stata trasferita in codice verde all'ospedale di Rho. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e due ambulanze.