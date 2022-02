Lombardia: ricerca, per cittadini priorità sono ambiente e salute pubblica (2)

07 febbraio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Dario Violi, consigliere segretario dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ha dichiarato che "la fiducia nelle istituzioni del territorio e nelle capacità di ascolto e risoluzione dei problemi è stata messa fortemente in crisi durante la pandemia. Dobbiamo ripensare al ruolo della cittadinanza attiva come ad uno strumento per incentivare e sostenere forme di volontariato rivolto alle categorie più fragili, che non si sono sentite tutelate a sufficienza dalle istituzioni e che ne hanno risentito anche da un punto di vista dei servizi e della qualità di vita.”

Il tema della mobilità è considerato strategico per garantire alla città di continuare a crescere: i cittadini chiedono un nuovo sistema in grado di integrare trasporto pubblico, privato e sharing solution. Durante il lockdown lo smart working è stata una delle soluzioni che hanno permesso di continuare a garantire i servizi, mantenendo gli stessi livelli di produttività. Oggi per i cittadini lombardi dovrebbe diventare una modalità di lavoro anche in condizioni normali.

Scuola e lavoro sono stati i settori più coinvolti dalla “rivoluzione imperfetta” della digitalizzazione, mentre la Dad è stata vissuta come un “limite”. Shopping online e delivery hanno subito un'accelerazione. Attenzione viene posta anche sulle differenze di genere che richiedono servizi e aiuti che possano sgravare le donne dal ruolo di “cuscinetto” per rispondere alle esigenze famigliari, evidenziando la necessità di una formazione specifica per favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.