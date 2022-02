Covid: M5S, 'procedere con cautela senza passi falsi'

07 febbraio 2022 a

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - “La pandemia sta rallentando grazie a tutte le misure messe in campo, dai vaccini all'uso del green pass per arrivare alle terapie. Abbiamo affrontato un ulteriore periodo duro, assistendo ancora a centinaia di morti. Ma la costanza dell'azione di governo e l'andamento della curva epidemiologica fanno ben sperare, presto potremo iniziare a valutare la possibilità di allentare alcune delle misure messe in campo, come evidenziato anche dal sottosegretario Sileri. Bisogna procedere con cautela, senza fare passi falsi, continuando con il senso di responsabilità che ci ha condotto finora”. Lo affermano le senatrici e i senatori M5S della commissione Sanità.