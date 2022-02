Centrodestra: Savino (Fi), 'dibattito non è debolezza, un anno di tempo per costruire'

07 febbraio 2022 a

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - “Il dialogo nel centrodestra è piuttosto acceso in questi giorni e non possiamo negare che vi siano state alcune incomprensioni. Non credo che questo rappresenti però un segno di debolezza, anzi, può e deve essere finalizzato a fare chiarezza sul programma che intendiamo presentare agli italiani per governare il Paese nella prossima legislatura. Dobbiamo guardare al futuro e c'è un anno di tempo per costruire ed includere, non per dividere”. Lo afferma Elvira Savino, deputata di Forza Italia.

“Se guardiamo alle altre forze politiche –continua Savino– osserviamo che nel M5S al momento non si conosce neppure chi sia a guidarlo, dopo che il Tribunale di Napoli ha sospeso il nuovo statuto e l'elezione di Conte alla presidenza, mentre il Pd è sostanzialmente fermo in attesa di sapere cosa accadrà nei Cinquestelle qualora dovesse cambiare la leadership. È quindi necessario che nel centrodestra, con il rispetto reciproco che c'è sempre stato in passato, si torni a parlare del merito dei problemi che attanagliano cittadini, famiglie e imprese, lasciando da parte polemiche personali. Forza Italia, con il presidente Berlusconi in testa, vuole rafforzare quell'area moderata della coalizione che, piuttosto che di centro, definirei ‘centrale' per vincere e per ben governare”.