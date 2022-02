Carlo Alberto Giusti: “Dall'incontro tra i rettori italo-albanesi nasce una sinergia concreta”

07 febbraio 2022 a

a

a

(Roma 7 febbraio 2022) - Il Vicepresidente dei rettori del Lazio ha partecipato al meeting con il Primo Ministro Edi Rama

Roma 7 febbraio 2022. “È stato un grande orgoglio per gli atenei del Lazio poter incontrare il Primo Ministro albanese Edi Rama, il Ministro dell'Educazione e dello Sport Evis Kushi e i rettori delle università albanesi. Un'occasione per presentare le università del Lazio e per favorire l'internazionalizzazione attraverso la promozione di future collaborazioni tra gli atenei dei due paesi”. Questo il commento di Carlo Alberto Giusti, Vicepresidente dei rettori del Lazio, che ha partecipato questa mattina al meeting italo-albanese organizzato presso l'Università della Tuscia a Viterbo, alla presenza, tra gli altri, della Ministra dell'Università e della ricerca, Maria Cristina Messa.

“L'incontro non è servito solo a consolidare i rapporti tra i due Paesi – ha aggiunto Giusti, rettore della Link Campus University – ma ha dato vita a iniziative concrete e fattive e a una futura sinergia che in un momento di grande difficoltà per il mondo accademico, tra i settori più colpiti dalle conseguenze della pandemia, è quanto mai importante. Voglio fare il plauso più sentito al Presidente del CRUL, Stefano Ubertini, che ha reso possibile tutto questo”.