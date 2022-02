Camera: Fico, 'tutela ambiente in Costituzione, eutanasia, audizioni Pnrr, lavori della settimana'

07 febbraio 2022 a

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Dopo l'elezione del Presidente della Repubblica riprendono i lavori dell'Assemblea di Montecitorio. All'ordine del giorno dell'Aula da domani c'è l'esame della proposta di legge per introdurre la tutela dell'ambiente nella nostra Carta. Si tratta dell'ultimo passaggio previsto dall'iter di riforma costituzionale prima dell'approvazione definitiva". Lo annuncia il presidente della Camera, Roberto Fico, in un post su Facebook.

"Ma nei prossimi giorni -aggiunge- l'Assemblea esaminerà anche il provvedimento per lo sviluppo della produzione biologica, e continuerà la discussione del testo unificato sul fine vita. In calendario, inoltre, le mozioni sui progetti di rigenerazione urbana e per il sostegno dei settori maggiormente interessati dai processi di transizione ecologica. Mercoledì alle 18.30 si svolgerà l'informativa urgente del ministro Lamorgese sugli scontri durante le manifestazioni studentesche a seguito della morte di Lorenzo Panelli".

"Per quanto riguarda l'attività delle commissioni, sono previste numerose audizioni di rappresentanti dell'esecutivo -trasmesse dalla web tv della Camera dei deputati- nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Pnrr. Domani alle 13 le commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato ascolteranno invece i ministri degli Affari esteri e della Difesa sulla crisi tra Russia e Ucraina".