Calcio: social impazziti, spopola hashtag Zaniolo va educato

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Le polemiche dopo Roma-Genoa con il gol annullato ai giallorossi e l'espulsione di Zaniolo da parte dell'arbitro Abisso per proteste, non sembrano finire. Dopo le parole del ct della nazionale di calcio femminile Milena Bertolini impazza l'hashtag #Zanioloeducato, dalle parole del ct a 90esimo minuto. Il concetto, chiaro e semplice ha scatenato l'ironia dei sostenitori giallorossi che hanno iniziato a postare frasi ironiche creando la nuova esilarante wave che sta spopolando sul racconto di episodi inventati con protagonista Zaniolo che compie azioni da cittadino modello. “Zaniolo stamane entrando nel centro sportivo di Trigoria saluterà il personale e le persone che incontrerà, dando la precedenza negli incroci laddove sarà necessario”, oppure “Zaniolo porta le buste della spesa alla vicina di casa", "Zaniolo, quando giochiamo a Monopoly, mi regala sempre il suo esci gratis di prigione", il tutto rigorosamente seguito dall'hashtag, ora in tendenza anche su Twitter #zanioloeducato.

Si passa da "Zaniolo quando citofona e rispondono “chi è'” risponde “So Nicolò", a "ho visto Zaniolo aspettare l'avviso prima di rimuovere la pen drive dal pc", o "Zaniolo quando va in bagno scarica sempre", "Zaniolo quando entra ed esce dal bar dice sempre buongiorno e arrivederci", "Zaniolo si offre di pagare la multa di Bonucci per lo schiaffo al dirigente dell'Inter". Fino alle cose più banali che si possono fare "ho appena visto Zaniolo riciclare delle bottiglie di plastica"; "Zaniolo ha aiutato una signora ad attraversare la strada!". A quelle più calcistiche: "Zaniolo prima di giocare si fa ammonire, così l l'arbitro non perde tempo durante la partita #Zanioloeducato".