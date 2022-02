Calcio: Pregliasco, 'spero a marzo capienza stadi al 100%'

07 febbraio 2022 a

Roma, 7 feb. - (Adnkronos) - "Spero che a marzo potremo arrivare al 100% di capienza negli stadi, si vede la luce. Il virus non andrà via, ma la dimensione numerica dei contagi diminuirà. La pandemia finirà quando non se ne parlerà più, quando tollereremo l'epidemia". Lo dice il virologo Fabrizio Pregliasco a Radio Punto Nuovo. "I tifosi non sono cultori di musica classica che stanno in religioso silenzio al loro posto, per questo non è facile riaprire gli stadi -prosegue Pregliasco-. Siamo in una situazione favorevole, ma ancora non troppo. Ci sono segnali positivi, di miglioramento epidemiologico ma siamo in una fase ancora di attenzione. L'approccio italiano, ma anche di tutta Europa, ha la finalità di limitare la diffusione, ridurre le possibilità di contatto. Il trend dei contagi è in discesa, tra vaccinazioni e misure di sicurezza".