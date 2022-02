Bollette: Meloni, 'autonomia energia Italia grazie ad accordi Berlusconi con Russia e Libia'

07 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Il problema dell'Italia e dell'Europa è che non è esistita una politica strategica sul fronte energetico, dalla fine dell'ultimo Governo Berlusconi. Una delle ragioni per le quali Berlusconi fu rimosso, era proprio che aveva garantito, attraverso i suoi rapporti con la Russia e con la Libia, che l'Italia fosse autonoma nell'approvvigionamento energetico. Questo altri non lo potevano accettare. Da allora non c'è stata una politica energetica". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia', in un'intervista al direttore di Rainews 24, Paolo Petrecca.

"Sicuramente -ha aggiunto la leader di Fdi- l'Italia può lavorare molto di più sull'estrazione di gas, su questo bisogna chiedere all'Europa di togliere i vincoli; sicuramente siamo ampiamente forniti di vento e sole, c'è il geotermico, fino ad arrivare al nucleare da fusione, che è un brevetto sul quale lavora Eni, primo al mondo".