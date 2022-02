Bergamo: accoltellò due carabinieri, arrestato mentre cerca di fuggire in Francia

07 febbraio 2022 a

a

a

Milano, 7 feb. (Adnkronos) - E' stato arrestato a Bardonecchia, in provincia di Torino e al confine con la Francia, l'uomo che lo scorso 3 febbraio ha accoltellato due carabinieri a Nembro, nella Bergamasca. L'uomo, un cittadino marocchino di 36 anni, era stato fermato dai due militari, che già lo conoscevano, nel corso di un servizio contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il 36enne aveva reagito accoltellando i due carabinieri, di 24 e 26 anni, e poi era fuggito.

Le ricerche si erano subito concentrate nella zona dell'aggressione e poi nell'abitazione del 36enne. Seguendo il tracciamento del telefono cellulare, l'uomo è stato individuato su un treno diretto a Parigi e poi nuovamente in Italia, dove era tornato per evitare un controllo della gendarmeria francese. Nuovamente individuato, è stato bloccato prima che riuscisse a entrare in Francia. Il 36enne è stato portato nel carcere di Torino con le accuse di tentato omicidio, resistenza e porto di arma bianca.