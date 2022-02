Bce: Goldman Sachs, con 'svolta' su tassi possibili due rialzi in 2022

07 febbraio 2022 a

Roma, 7 feb. - (Adnkronos) - La Bce è oggi molto meno 'colomba' di qualche settimana fa e "considerando la svolta" emersa nella riunione della scorsa ora Goldman Sachs ritiene possibili addirittura nel 2022 due rialzi dei tassi da 25 punti base (a settembre e dicembre) con la fine anticipata degli acquisti di asset sotto il programma App già nel secondo trimestre dell'anno.

In una analisi la banca americana rialza inoltre - alla luce di questo scenario - le previsioni sui rendimenti dei Bund a 10 anni che a fine 2022 potrebbero attestarsi allo 0,50% mentre nel breve termine Goldman Sachs stima un aumento dello spread BTP-Bund verso 175 punti per via del minore supporto degli acquisti dell'Eurotower.