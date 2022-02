Bce: Fitto, 'dopo parole Lagarde stop ad ambiguità

07 febbraio 2022 a

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Conosciamo le differenti posizioni all'interno del Consiglio direttivo della Bce, ma il nostro auspicio è che le dichiarazioni del presidente Christine Lagarde, rese oggi in commissione Econ al Parlamento europeo, mettano fine all'ambiguità manifestata nell'ultimo periodo dall'istituto di Francoforte sul fatto di inasprire o meno l'attuale politica monetaria già nel breve periodo”. lo afferma il copresidente del gruppo Ecr-Fdi al Parlamento europeo, Raffaele Fitto.

“La presidente Lagarde ha, infatti, affermato che non ci sarà alcuna stretta sulla politica monetaria nei prossimi mesi, che qualsiasi ritiro delle misure di sostegno all'economia sarà valutata attentamente e avverrà in maniera graduale e flessibile. Questo -prosegue Fitto- da un lato ci rassicura sul fatto che non si vogliano replicare gli errori del passato e che nei prossimi mesi si potrà continuare a fare affidamento su un importante strumento di stimolo per la crescita economica. Al tempo stesso l'auspicio è che queste affermazioni rappresentino un chiaro segnale nei confronti delle preoccupazioni di investitori e dei mercati, che hanno portato ad un rialzo degli spread in questi giorni".

"In merito al fenomeno inflazionistico, dovuto soprattutto all'aumento dei prezzi energetici, prendiamo atto -conclude Fitto- che a Francoforte si continua a considerare questo fattore temporaneo e ad adottare una visione attendista e prudenziale almeno fino al prossimo marzo".