Baci Perugina: in anteprima 'Amore e Passione', limited edition 2022 firmata Dolce&Gabbana tutta in rosso

Roma, 7 feb. (Labitalia) - Proseguendo la collaborazione con Dolce&Gabbana, che quest'anno celebra il centenario di Baci con speciali collezioni, Baci Perugina presenta, in occasione di San Valentino, la sua nuova Limited Edition, omaggio all'eccellenza italiana nel mondo. I Baci Perugina 'Amore e Passione' sono unici nel gusto e nella confezione: un'inedita esperienza di piacere che unisce creatività, saper fare italiano e bellezza in un piccolo capolavoro 'rosso'. Un Bacio rosso come l'amore e come la passione, i sentimenti che danno vita a questa speciale creazione, in un gioco di ispirazioni da cui la Limited Edition prende il nome. Rosso è anche il colore della celebrazione per eccellenza. Ecco che, per i suoi 100 anni, Baci Perugina fa un omaggio all'amore in tutte le sue forme, regalando una versione dei suoi Baci ancora più inaspettata. Una Limited Edition che riconosce il valore dello stile italiano e ne diventa ambasciatrice.

Dolce&Gabbana firma questa nuova edizione limitata dedicata all'Amore e alla Passione, tempestando le confezioni di Baci di gemme e pietre preziose di un rosso intenso e brillante. Anche l'incarto in alluminio di ogni singolo cioccolatino scintilla di rosso, in perfetta armonia con le scritte color oro. Il gusto è frutto della maestria degli esperti cioccolatieri della Scuola del Cioccolato Perugina, vero e proprio laboratorio creativo in cui si fa sperimentazione e innovazione al servizio dell'eccellenza e del saper fare italiano.

E' qui che nasce l'idea di una nuova ricetta in grado di sprigionare un'armonia di sensazioni in perfetto equilibrio tra di loro: il morbido cuore al gianduia, coronato dall'inconfondibile nocciola intera, è arricchito da squisiti cristalli al gusto di lampone. Il tutto è avvolto da una copertura rosso rubino che dà vita ad un piccolo gioiello di golosità reso ancora più unico dalle frasi di Domenico Dolce e Stefano Gabbana. La tradizione di Baci Perugina, creati con amore dal 1922, e la creatività di Dolce&Gabbana, si uniscono oggi in un progetto di ampio respiro, per tutto l'anno del centenario, in cui si rifletteranno il fascino e l'amore per l'Italia, la moda e il gusto.