M5S: Tribunale Napoli, 'nessun impedimento a voto su Rousseau'**

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - L'ordinanza del Tribunale di Napoli con cui sono stati sospesi il nuovo statuto del M5S e la nomina di Giuseppe Conte a presidente sembra riabilitare anche il voto su Rousseau, la creatura di Davide Casaleggio. In un passaggio della pronuncia, visionata dall'Adnkronos, c'è infatti scritto nero su bianco che l'impossibilità di trattare i dati in possesso della vecchia piattaforma del M5S, sollevata dagli attuali vertici pentastellati in sede processuale, non è da considerarsi un motivo tecnico valido per fermare le richieste dei ricorrenti.

"Le delibere impugnate dell'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE con cui è stato modificato il suo statuto e subito dopo nominata la neonata figura di presidente vanno sospese in attesa dell'esito del giudizio di merito - si legge infatti nell'ordinanza - E l'adozione della presente cautela non potrebbe dirsi preclusa dall'asserita potenziale insorgenza di problematiche di ordine tecnico connesse al funzionamento della pregressa 'piattaforma', trattandosi di eventuali aspetti di carattere meramente operativo suscettibili di svariate possibili soluzioni la cui individuazione resta concretamente riservata agli organi della associazione".