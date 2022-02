L.elettorale: Orfini, 'Prodi sbaglia, stabilità la garantisce il proporzionale'** (2)

07 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - Chi sostiene il proporzionale dice che è un sistema che favorisce l'identità delle forze politiche, è così? "Questo è un altro aspetto importante. Non solo premia i partiti con un profilo identitario forte ma ne sviluppa la vocazione maggioritaria perché ti libera dall'obbligo di coalizioni fatte solo per vincere ma non per governare. Non è un caso che il Pd abbia preso il suo massimo storico alle europee dove c'è una legge proporzionale e questo vale anche per la Lega. Quando ci si può presentare con un proprio progetto senza dover giustificare alleanze improprie, si riesce a sviluppare quella vocazione maggioritaria che è stata del resto alla base della nascita del Pd".

E' prevista una Direzione in cui si parlerà di legge elettorale? "Finora siamo stati concentrati sulla legge di bilancio prima e sul Colle dopo. Adesso in questo ultimo anno di legislatura, il tema legge elettorale è sul tavolo e ne parleremo. Comunque dalle volte in cui in passato se ne è discusso, mi pare che ora la stragrande maggioranza del Pd condivida l'esigenza di una legge proporzionale su cui molti non erano convinti fino a qualche mese fa e che ora, dopo il taglio dei parlamentari, considerano come l'unica soluzione".