Ucraina: colloquio Biden-Macron

Washington, 6 feb. (Adnkronos) - Colloquio telefonico tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron alla vigilia della sua visita a Mosca dove incontrerà domani il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin. Biden e Macron, si legge in una nota della Casa Bianca, "hanno discusso degli sforzi diplomatici e di deterrenza in corso in risposta al continuo rafforzamento militare della Russia ai confini con l'Ucraina e hanno ribadito il loro sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina". I due presidenti, infine, "hanno convenuto che i loro team resteranno in contatto e continueranno a consultarsi con i loro alleati e partner, inclusa l'Ucraina".