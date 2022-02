Riforme: Malpezzi, 'ridare centralità a Parlamento'

06 febbraio 2022 a

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - “La politica deve essere in grado di rinnovarsi per dimostrare di essere all'altezza delle richieste che i cittadini fanno e questo potrebbe avvenire certamente con una selezione diversa della classe dirigente. Dobbiamo mettere i cittadini nelle condizioni di scegliere i loro rappresentanti nel miglior modo possibile con un Parlamento che funzioni al meglio". Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi a Sky Agenda.

"In questo senso segnalo un tema su cui stiamo lavorando: la riforma dei regolamenti parlamentari per consentire a Camera e Senato di lavorare con modalità più efficienti anche dopo il taglio degli eletti. E forse oltre che sulle commissioni e sui cambi di casacca per impedire il trasformismo, possiamo lavorare per arrivare alla riduzione della decretazione d'urgenza con l'inserimento per via regolamentare del voto a data certa, strumento capace di offrire al Parlamento maggiore centralità".

"Questo è una lavoro che le forze politiche potrebbero fare tutte insieme. Non è una riforma costituzionale che necessita di quattro letture e potrebbe essere un percorso serio per ridare alle Camere quella efficienza e quel protagonismo sollecitati dal Presidente Mattarella”.